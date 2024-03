„Café Lit“ heißt ein neues Format aus dem Café der Alten Feuerwache in Mannheim. Gastgeberin ist Insa Wilke. Die Literaturkritikerin, Moderatorin und Leiterin des Festivals „Lesen Hören“, dessen 18. Ausgabe gerade zu Ende gegangen ist, spricht mit wechselnden Gästen über Themen aus der Literatur. In der ersten Folge geht es im Gespräch mit Katharina Warda und Necati Öziri um James Baldwin, seinen Einfluss auf unsere Welt und ihr eigenes Schaffen. In der zweiten Sendung „Bücher für Jetzt“ präsentieren Moshtari Hilal, Lea Schneider und Ronen Steinke Literatur, die sie persönlich geprägt hat, und beleuchten diese aus ihren individuellen Perspektiven. Aufgezeichnet wurden diese ersten Episoden im Januar. Über die Webseite www.cafelit.de und den Youtube-Kanal „Café lit“ können sie kostenfrei abgerufen werden.