„Homemade & Fresh“ nennt sich eine neue Veranstaltungsreihe mit Musikern aus der Region in der Café-Bar der Alten Feuerwache in Mannheim. Los geht es im Mai mit vier Konzerten. Der Eintritt ist jeweils frei.

„Wir freuen uns, dass die Café-Bar nach einer längeren Pause zumindest samstags wieder öffnet“, teilt Sören Gerhold, der Geschäftsführer der Alten Feuerwache, mit. Dann soll aufstrebenden Bands eine Bühne geboten werden. Das Konzept, das in Kooperation mit dem Mannheimer Kulturamt entstanden sei, diene der Förderung der lokalen Musikszene. Die Gagen würden vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mitfinanziert.

Den Auftakt macht am 7. Mai, 21 Uhr, die 28-jährige Wahl-Mannheimerin Engin mit deutsch-türkischem Indie. Am 14. Mai, 22 Uhr, legt DJ Jelly Jam auf. Deutsch-Rap gibt es am 21. Mai ab 21 Uhr mit der Rapperin und Popakademie-Studentin Nora OG. Am 28. Mai, 21 Uhr, stellt der Trompeter Johannes Stange seine neue Combo Sahmaran Project vor. Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Für Juni sind weitere Konzerte geplant. Weitere Infos gibt es im Netz.