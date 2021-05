„Roter Bellefleur“ und „Kardinal Bea“: Das sind zwei der 24 alten Apfelsorten, die am Samstagvormittag im Maudacher Bruch auf der fünf Hektar großen Streuobstwiese an der „Gänslache“ hinter der Kleingartenanlage „Im Kinkel“ zusammen mit Mandeln, Mirabellen und Kirschpflaumen gepflanzt wurden.

50 Obsthochstämme wurde gesetzt. Anlass war das 50-jährige Bestehen des Lionsclubs Ludwigshafen-Kurpfalz. Das Jubiläum steht unter dem Motto „Umwelt zwischen Natur und Kultur“. Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) betonte: „Zum Glück wissen wir heute mehr über Klimaschutz als vor 30 Jahren. Die Bäume dienen dem Abbau von Kohlendioxid. Zudem wird die Streuobstwiese ein schönes Bild geben.“

Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) war begeistert von der Aktion und dem sonnigen Vormittag: „Zu 98 Prozent ist gutes Wetter, wenn in Maudach etwas los ist. Wir werden heute im Bruch ein bisschen entschädigt für uns durch Corona entgangene Feierlichkeiten.“

„Heimeldinger“ und „Taffetapfel“

Rainer Ritthaler als amtierender Präsident des Lionsclubs führte vor, wie die Pflanzung eines Baums erfolgen muss. Für den Bereichsleiter Umwelt bei der Stadtverwaltung keine schwierige Aufgabe. Danach machten sich die gut 50 Teilnehmer der Aktion gemeinsam ans Werk. Es wurden überwiegend historische Obstsorten gesetzt. Mit gleich vier Exemplaren war der „Heimeldinger“ vertreten. Die vom Haardtrand stammende Sorte mit ihren knallroten Äpfeln wurde bereits 1539 in dem „Kreutterbuch“ des Botanikers Hieronymus Bock erwähnt. Ebenfalls aus der Region kommt der „Freinsheimer Taffetapfel“. Mit „Jakob Lebel“ war ein französischer Apfel dabei, der traditionell in der Pfalz, etwa in Mutterstadt, angepflanzt wurde.

Aus Frankreich stammt auch die Essmandelsorte „Ferragnes“, die derzeit in der Pfalz Fuß fasst und deren Anbau von der Gartenakademie des Landes empfohlen wird. Zusammen mit „Dürkheimer Krachmandel“ und „Gimmeldinger Süßmandel“ soll sie mit ihrem Blütenschmuck „auch was fürs Auge machen“, so Ritthaler.

Viele Pflanzenarten

Um den Pflaumenzipfelfalter anzulocken, wurden zwei reich blühende Kirschpflaumen gesetzt. Wie überhaupt die Ökologie eine große Rolle bei der Maudacher Streuobstwiese spielt: „Wir haben hier auch Steinkauz und Neuntöter“, erläuterte Ritthaler. Durch die späte Mahd, die der Rucheimer Leuchtfeuerhof in Absprache mit der Stadt übernimmt, sei die größte Streuobstwiese im Bruch zu einem Paradies für Insekten geworden. Zudem hätten sich interessante Pflanzenarten angesiedelt.

Zum Gelingen des Projekts trugen Spenden des Lionsclubs Ludwigshafen-Kurpfalz sowie des Clubs Soroptimist International, des Lionsclubs Ludwigshafen „Tor zur Pfalz“, des Rotary-Clubs Ludwigshafen-Rheinschanze und des Clubs Zonta in Höhe von 5000 Euro bei. Mit Vertretern der Interessen- und Fördergemeinschaft für das Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch und des Leo-Clubs Vorderpfalz beteiligten sich auch Mitglieder dieser Serviceclubs am Pflanzen der 50 Bäume.