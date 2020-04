Der ehemalige Polizeipräsident Berthold Wagner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er leitete das Präsidium mit Sitz in Ludwigshafen von 1991 bis 1999 und war für die Sicherheit der Menschen in der Vorder- und Südpfalz zuständig.

Wagner hat ein Stück Polizeigeschichte in Ludwigshafen geschrieben, denn er war der erste Polizist, der auf dem Stuhl des Polizeipräsidenten Platz nehmen durfte. Seine Vorgänger als Behördenleiter waren alle Juristen. Wagner war 1955 in den Polizeidienst eingetreten und lernte den Beruf von der Pike auf. Er wurde im Juni 1936 in Dienethal im heutigen Rhein-Lahn-Kreis geboren und sagte über sich selbst: „Ich bin ein Nassauer.“

Mit 18 zur Bereitschaftspolizei

Nach der Volksschule erwarb er in einer Aufbauschule die Mittlere Reife und fing mit 18 Jahren bei der Bereitschaftspolizei in Trier an. Er arbeitete sich im Polizeiapparat hoch, legte Zusatzprüfungen ab und wechselte 1961 zur Kriminalpolizei. Wagner war unter anderem Lehrer an der Landespolizeischule und gab seine Erfahrungen an den Polizeinachwuchs weiter. Mitte der 1960er-Jahre gelang ihm der Sprung ans Landeskriminalamt (LKA). Auch hier machte Wagner Karriere, wurde Abteilungsleiter beim LKA – eine schwierige Aufgabe in Zeiten des linksextremen Terrorismus der „Rote Armee Fraktion“ (RAF). 1987 wurde Wagner zum stellvertretenden LKA-Chef ernannt. Vier Jahre später, im Dezember 1991, wechselte er als Polizeipräsident nach Ludwigshafen.

Wegen seiner menschlichen, kollegialen Art wurde er von seinen Mitarbeitern geschätzt. „Er ist ein Vorgesetzter zum Anfassen“, bescheinigte der Personalratschef dem Präsidenten. Wagner erinnerte sich durchaus noch an den „rüden Ton“ seiner Ausbilder in den 1950er-Jahren. Er wollte eine andere Polizei. „Im menschlichen Umgang sind erfreulicherweise andere Zeiten angebrochen“, bilanzierte er zu seinem 40. Dienstjubiläum. Wagner hatte daran seinen Anteil. Er förderte auch „Polart“ – einen Zusammenschluss von Polizisten, die sich als Musiker, Maler, Dichter oder Skulpteure in ihrer Freizeit der Kunst widmen. Wagner erkannte auch das Potenzial für diese neue, etwas andere Art der Polizei-Öffentlichkeitsarbeit. Als Präsident setzte er sich auch für die Gründung des landesweit ersten Kriminalpräventionsrats ein – einem Gremium, in dem verschiedene Institutionen daran arbeiten, dass Straftaten erst gar nicht begangen werden.

Missstände abgestellt

Die Zeit in Ludwigshafen war für ihn nicht immer einfach. Er hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Datenschutzaffäre zu meistern, bei der die Polizei und die BASF die Hauptdarsteller waren. „Er hat die Missstände sofort abgestellt“, lobte ihn der damalige Innenminister Walter Zuber. Den Präsidenten und den Minister verband nicht nur ein SPD-Parteibuch sondern auch eine Freundschaft.

Zeitgenossen schätzten Wagners Humor. Er besaß Ausstrahlung und die nötige Ruhe, handelte überlegt und beherzt. Das Amt des Polizeipräsidenten hat Wagner erfüllt. „Ich wäre nicht gerne etwas anderes geworden als Polizeipräsident“, zog er Bilanz. Mit 63 Jahren ging er in Ruhestand. Verabschiedet wurde er bei einem Festakt auf dem Hambacher Schloss. Dieser Ort war für ihn wichtig. „Das entspricht meinem Demokratieverständnis“, sagte er. Berthold Wagner ist am 11. April an seinem Wohnort im Landkreis Mainz-Bingen gestorben.