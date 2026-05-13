[Aktualisiert, 13. Mai 2026, 12.35] Der in Ludwigshafen als vermisst gemeldete 14-Jährige ist von der Polizei wohlbehalten angetroffen worden. Er war seit dem 5. Mai vermisst worden. Wie die Polizei mitteilt, verließ er an jenem Tag gegen 12 Uhr erlaubterweise eine Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigshafen und kehrte dorthin nicht zurück. Zwischendurch hielt er sich kurz bei einem Verwandten in Ludwigshafen auf, sein weiterer Aufenthalt war jedoch unbekannt.