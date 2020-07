Am Landgericht Frankenthal wird einem 39-jährigen Ludwigshafener der Prozess gemacht, der sich auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen im Mai 2019 als Polizeibeamter ausgegeben haben soll und sich zwei Personalausweise aushändigen ließ. Als die „Kontrollierten“ die Ausweise zurückverlangten, soll der Mann sie mit einem Messer bedroht haben, um die Ausweise zu behalten. Die Anklage wirft dem Mann räuberische Erpressung vor. Der 39-Jährige soll außerdem im Oktober 2019 an der Straßenbahnhaltestelle Pfalzbau grundlos auf einen Wartenden eingeschlagen haben. Der Angeklagte ist strafrechtlich bereits wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten. Er hat sich laut Gericht zu den Tatvorwürfen bislang nicht eingelassen. Der Prozess gegen ihn beginnt am Montag, 17. August, um 9.30 Uhr vor der dritten Großen Strafkammer.