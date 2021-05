Felix Dobler aus Mannheim war Eishockey-Profi und spielte in der Junioren-Nationalmannschaft der Schweiz. Heute betreibt der 44-Jährige in Plankstadt eine Tennisakademie. Bekannt ist auch sein Opa Fritz Balogh, der 1950 ein Fußball-Länderspiel bestritt. Wenige Wochen später kam er unter tragischen Umständen ums Leben.

„Nein, das Datum spielt für uns eigentlich keine Rolle. Mein Opa ist sowieso allgegenwärtig“, sagt Felix Dobler. Der betreibt zwar unter seinem Namen eine Tennis-Akademie beim TC Plankstadt, die Hauptrolle in seiner Familie spielt aber Fritz Balogh. Der Fußballer des VfL Neckarau stand 1950 beim ersten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft nach dem Krieg beim 1:0 in Stuttgart gegen die Schweiz mit auf dem Platz.

Gekannt hat er seinen berühmten Großvater nicht mehr. Balogh stürzte bei der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel bei Bayern München bei Ulm aus einem fahrenden Zug. Der Todestag jährte sich am 14. Januar zum 70. Mal. „Da war meine Mutter Silvia selbst gerade einmal vier Jahre alt.“ Die Fußstapfen des Opas sind aber noch heute sichtbar. Zum Beispiel in der Lotto-Annahmestelle in der Neckarauer Rheingoldstraße. „Damit hat mein Opa sein Geld verdient.“ Mittlerweile betreibt Felix Dobler die Annahmestelle in der dritten Generation. Auf dem Regal steht neben einem Gedenkpokal, den Clubanhänger für Balogh aus Anlass des Länderspiels gebastelt hatten und mittlerweile vergilbten Farbbildern, auch der offizielle Lederkoffer des DFB. Den hatten die Nationalspieler damals für ihre Ausrüstung erhalten. Heutigen Fußballprofis genügen schon Kulturbeutel.

Fritz Balogh bleibt das Vorbild der Familie. Er spielte damals für den VfL Neckarau, Hertha BSC Berlin, Phönix Ludwigshafen und Borussia Neunkirchen. Enkel Felix Dobler hat es nicht zum Fußball-Profi geschafft, dafür aber zum Eishockey-Profi und ambitionierten Tennisspieler. In Sachen Vielseitigkeit ist Felix Dobler seinem Großvater voraus. „Angefangen habe ich mit Fußball“, erklärt der 44-Jährige. Natürlich beim VfL Neckarau. Rund 40 Jahre ist das mittlerweile her − und das ist Teil des Problems. „Damals gab es noch keine Mannschaften für die Kleinsten“, erzählt Dobler. Er teilte sich Platz und Trainingszeit mit deutlich älteren Jungs. „Deshalb hat mir das relativ schnell keinen Spaß mehr gemacht.“ Aber ohne Sport? In der Familie Dobler unmöglich. „Meine Mutter, mein Vater, wir haben eigentlich alle immer Sport gemacht“, sagt er. Und dies immer mit großen Ambitionen.

Felix Dobler verschlug es zum Eishockey. Das war keine schlechte Wahl. Zwischen U14 und U18 durchlief er alle Nachwuchsmannschaften des Deutschen Eishockeybundes. Beim Mannheimer ERC hatte er mit dem späteren NHL-Profi Jochen Hecht einen besonderen Sturmpartner in der ersten Reihe. „Wir haben auch heute noch guten Kontakt“, sagt Dobler. Nur der Durchbruch wollte ihm in Mannheim nicht gelingen. „Ich habe unter Craig Sarner in der Saison 1993/94 leider nur ein einziges Spiel für die Erste Mannschaft des MERC gemacht. Damals hat man auf die eigenen Jugendspieler leider nicht so großen Wert gelegt“, sagt Dobler bedauernd.

Schweizer Nationalspieler

Ihm half aber die zweite Staatsbürgerschaft. Schließlich hatte Vater Wolfgang den Schweizer Pass mit in die Neckarauer Familie gebracht. „Wir hatten mit der U18-Nationalmannschaft ein Vier-Länder-Turnier in Bern. Da hat mein Manager vorher die Schweizer Vereine angeschrieben, die mich beobachten konnten, und am Ende des Turniers hatte ich 16 Angebote“, erinnert sich Dobler. Der Ur-Neckarauer landete schließlich als Halb-Schweizer in der Nationalliga B, der zweithöchsten Spielklasse, beim Grasshopper Club Zürich. „Da war ich 17 Jahre alt. Ich bekam aber Heimweh und bin zurück“, sagt Dobler. Er hatte aber noch einen Vertrag beim MERC. Doch der Klub lieh ihn und weitere Talente zum Kooperationsclub EHC Zweibrücken aus. „Wir fuhren täglich mit einem Bus ins Training. Im Team standen damals 15 Vollprofis, der Rest arbeitete nebenher“, erzählt Dobler. In Zweibrücken sei die Stimmung „geil“ gewesen, sagt Dobler: „Das war ein Eishockeyfeeling dort. Sie haben uns in Plastiktüten das Geld gebracht. Wir waren nicht billig, da wir ja einen Vertrag mit dem MERC hatten und Zweibrücken das Gehalt zahlte.“ Dobler blieb aber nicht lange. Er ging wieder in Schweiz – nach Olten, Sierre sowie Ajoie. Er spielte insgesamt fünf Jahre professionelles Eishockey in der Schweiz und schaffte sogar den Sprung in die U21-Nationalmannschaft der Eidgenossen.

Aber dann zog es ihn zurück nach Deutschland. „Es war klar, dass ich nicht ewig Eishockey spielen konnte. Es ist auch klar, dass man als Eishockeyspieler in Europa nicht reich wird.“ Es half sein zweites Steckenpferd. „Denn ich habe eigentlich auch schon immer Tennis gespielt“, erzählt Dobler. Zunächst parallel zum Kufensport und ebenfalls auf beachtlichem Niveau, trainierte er unter anderem am Landesstützpunkt in Leimen. „Irgendwann musste ich mich entscheiden. Die Wahl fiel auf Eishockey.“

Zumindest zum Teil. „Denn im Sommer habe ich weiter Tennis gespielt und auch schon früh damit begonnen, Trainerstunden zu geben“, sagt Dobler. So schloss sich der Kreis, denn nach seiner Rückkehr nach Deutschland versuchte er sich zunächst als Versicherungsfachmann, wählte dann aber wieder den Sport. „Ich habe 2006 meine Tennisschule gegründet.“ In Neckarau. Aber 2011 zog es ihn dann mit der gesamten Akademie nach Plankstadt. Dobler gibt die professionelle Einstellung, den Ehrgeiz seiner Familie weiter. „Wir machen kein Larifari. Bei uns wird ambitioniert trainiert“, fasst er den Ehrgeiz zusammen, der in seiner Familie bis zum Fußball-Nationalspieler Fritz Balogh zurückgeht. Den Ehrgeiz gibt Felix Dobler auch an seine drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, weiter. Vielleicht mit Erfolg: „Der Jüngste ist ein Fußballer.“