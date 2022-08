Auf Schmalspurgleisen auf große Fahrt: Bis vor einem rund halben Jahrhundert war das von Ludwigshafen aus möglich. Denn neben den beiden „großen Bahnlinien“ vom Hauptbahnhof über Frankenthal nach Mainz und über Schifferstadt nach Speyer und Neustadt fuhren Lokalbahnen über die Dörfer.

Sie verbanden ab 1890 die Großstadt mit der umliegenden Landwirtschaft und brachten aus den Dörfern die Arbeiter in die Fabriken. 1913 fuhr dann erstmals die heute noch bestehende Rhein-Haardt-Bahn von und nach Bad Dürkheim. So startete zunächst vom Hauptbahnhof, später vom Mundenheimer Bahnhof aus der „Feurige Elias“ auf einem eigenen Schienennetz über 19 Kilometer in Richtung Westen. Für die Kinder der anliegenden Ortschaften hatte das „Bimm-Bamm-Bähnel“ seine eigene Anziehungskraft. Weil es recht langsam fuhr, sprangen die mutigsten Kinder unterwegs auf und ließen sich als blinde Passagiere so lange mitnehmen, bis der Schaffner sie lautstark von den offenen Perrons vertrieb.

In den „Hungerjahren“ nach 1945 hatte diese Bahn eine weitere, eher wirtschaftliche Bedeutung: Wenn sie mit Zuckerrüben vollbeladen nach Mundenheim rollte, warteten entlang der Strecke rechts und links der Schienen viele Menschen und rissen mit langen Rechen und Hacken die süßen Knollen von den offenen Waggons – nach stundenlangem Kochen der Rüben ergab die Beute einen klebrigen, aber nahrhaften Sirup als Brotaufstrich.

Verkehrstechnisches Kuriosum

In vielen Orten erinnern heute noch manche Straßennamen oder Wirtshausschilder an die einstige Bahn. Unterwegs rollte der „Feurige Elias“ bis 1955 durch die Gartenstadt und Maudach auf einem eigenen Gleiskörper nach Mutterstadt, Dannstadt, Assenheim und Hochdorf zur Endstation Meckenheim. Die zweite Lokalbahn Richtung Norden durchquerte Friesenheim, Oppau, Edigheim und fuhr dann insgesamt 24 Kilometer weit über Frankenthal, Heßheim, Heuchelheim, Dirmstein und Laumersheim nach Großkarlbach. Heute sind die Schienen verschwunden und mit ihnen auch die einstigen kleinen Bahnhöfe.

Der Ludwigshafener Verlag „pro message“ nahm sich dieses verkehrstechnischen Kuriosums an, brachte unter dem Titel „Die Lokalbahnen in der Vorderpfalz“ eine Dokumentation auf den Buchmarkt, die schnell zum Bestseller in der Vorderpfalz wurde. Das Buch von Wilhelm Distler und Jochen Glatt war schnell vergriffen. Es dokumentiert den Betrieb der Schmalspur-Eisenbahnen, die von 1890 bis 1939 zwischen Meckenheim, Ludwigshafen, Frankenthal und Großkarlbach verkehrten.

Distler und Jochen Glatt, Vorsitzender der Lambsheimer Heimatfreunde, hatten dazu Dokumente, Fotos und Erinnerungen von Zeitzeugen zusammengetragen. Der Verlag entschied sich aufgrund des Erfolgs, den Titel in einer verbesserten Ausgabe neu aufzulegen. Diese zweite ergänzte Auflage ist mittlerweile ebenfalls vergriffen. Die Autoren haben damit ein fast vergessenes Stück Verkehrsgeschichte der Vorderpfalz für die Nachwelt bewahrt. Bahnfreunde werden bei dem Regionalverlag auch zu den Themen Pfälzische Eisenbahn oder Rhein-Haardt-Bahn fündig, denn Verleger Josef Kaiser ist ein großer Eisenbahnfan.