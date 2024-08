Lang, lang ist es her, als der Chemiekonzern BASF bei den legendären Filmfestspielen der Biennale in Venedig in der Kategorie „Lehrfilme“ mit dem zweiten Preis ausgezeichnet wurde. Das war vor genau 70 Jahren mit dem Dokumentarfilm „Kleine Laus – ganz groß“, der 1954 Einblicke in die Welt der Blattläuse und in die Forschungsergebnisse des Ludwigshafener Unternehmens auf diesem Gebiet gab.

Gefilmt wurde damals mit Hilfe von Farbfiltern und Elektronenmikroskopen, wie Blattläuse sich in die Saftbahnen von Pflanzen bohren. Maikäfer-, Flor- und Schwebfliegenlarven