Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht Pfälzer Wein, sondern Bier war einst in Ludwigshafen in aller Munde. Dass Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der prosperierenden „Arbeiterstadt“ am Rhein der schäumende Gerstensaft nie ausging – dafür sorgten zwei Brauereien, die im damaligen Königreich Bayern schon kurze Zeit nach ihrer Gründung zu den Branchenführern gehörten.

Die am 18. November 1861, also fast auf den Tag genau vor 160 Jahren, gegründete Aktienbrauerei hatte einen Jahresausstoß von rund 90.000 Hektolitern – das