Die 1983 gegründete Band Alphaville, die es durch ihre Hits „Forever Young“ und „Big in Japan“ zu internationalem Ruhm brachte, hat gerade eine Tour zu ihrem 40. Geburtstag gestartet. Gemeinsam mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg, mit dem die Band 2022 das Album „Eternally Yours“ veröffentlichte, ist sie noch über 30 Mal live zu erleben. Viele Konzerte sind bereits ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage wurden Zusatzkonzerte angesetzt, so auch am Dienstag, 5. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Von den Gründungsmitgliedern ist nur noch der charismatische Frontmann und Sänger Marian Gold, 68, dabei.