Mit Beginn der Bundesgartenschau (Buga) 2023 und der Wiedereröffnung des Mannheimer Luisenparks im April nächsten Jahres wird es einen vierbeinigen Neuzugang in der Grünoase, die ein Ort der Buga sein wird, geben. Denn die Fläche des ehemaligen Minigolfplatzes wird die neue Heimat von Alpakas werden. Das hat die Mannheimer Stadtpark-Gesellschaft am Donnerstag mitgeteilt. Wie viele der Tiere der südamerikanischen Kamelart künftig den Luisenpark bevölkern werden, wurde nicht mitgeteilt. Die Alpakas passten gut zum neuen Südamerikahaus der Grünanlage, in dem neben tropischen Schmetterlingen auch Krallenäffchen und Reptilien des Kontinents zu bestaunen sein werden. Das Südamerikahaus ist Teil der neuen Parkmitte, die bis zum Beginn der Buga fertiggestellt sein soll.