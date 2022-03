Lest ihr auch so gerne Märchen wie ich – oder lasst sie euch vorlesen? Ende März könnt ihr in Maudach sogar ein Märchen sehen. Das Rotkäppchen kommt dann als Theaterstück in den Julius-Hetterich-Saal.

Viele der bekanntesten Märchen stammen von den Gebrüdern Grimm. Genauer gesagt: Die beiden haben die Geschichten gesammelt und in ihrem Buch „Kinder- und Hausmärchen“ veröffentlicht. Vielleicht kennt ihr sie ja: die Erzählungen von Rapunzel, Aschenputtel oder dem Froschkönig. Ein anderes dieser Grimm-Märchen ist das vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf, der sich als Großmutter des kleinen Mädchens ausgibt. Rotkäppchen kommen die plötzlich ziemlich großen Ohren, Augen und Hände ihrer Oma zwar seltsam vor, doch da ist es schon zu spät. Ob es trotzdem ein glückliches Ende gibt?

Das Allgäuer Märchentheater ist mit der Geschichte am Samstag, 19., und Sonntag, 20. März, im Julius-Hetterich-Saal in Maudach zu Gast. Der Vorhang öffnet sich um 16 Uhr. Wie die Leute vom Theater uns bei der Zeitung verraten haben, gibt es neben der bekannten Geschichte auch noch Musik, Gesang, bunte Kostüme und ein Bühnenbild. Versprochen wird „ein toller Familiennachmittag für Groß und Klein“. Deshalb sind Kinder ab drei Jahren eingeladen – und natürlich auch alle Erwachsenen.

Die Aufführung dauert 80 Minuten, die Karten kosten 15 Euro pro Person, ermäßigt 14 Euro. Falls Eure Eltern noch Fragen haben, können sie unter 0160 3333898 anrufen. Karten gibt es eine Stunde vor Beginn an der Tageskasse – also direkt im Saal in der Grünstadter Straße 2.