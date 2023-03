Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jeder Ort hat seine eigene Magie, die man für sich entschlüsseln kann. In Mannheim bieten sich dafür viele Wege an. In den Quadraten sind Pop, Barock und 167 Nationalitäten zuhause. Hier lohnt es sich, das Besondere im Alltäglichen zu suchen, das man sprichwörtlich an die Wände geschrieben findet: Street Art.

Die Hitze hängt wie eine Glocke über der Stadt. Wenn man die Augen schließt, kann man den Klang des Sommers hören. Ich habe das Zischen der Sprühdose in den