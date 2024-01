Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn der Algorithmus die Oberhand über unseren Alltag gewinnt und wir uns im Internet von Video zu Video hangeln, stapeln sich unsere Bücher unberührt in den Regalen. David Häuser und Philipp Bode machen den Lesern in der Region für diesen Fall einen Vorschlag: Sie laden zum Lesen in der Gemeinschaft ein. Das Smartphone bleibt aber in der Tasche. Ein Selbstversuch.

„In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohen-Cremmen fiel … “ – und weiter bin ich mit dem ersten Satz