Alles auf Anfang, Kamera läuft, Ton läuft: Klappe „2021“, Action! So könnte man als Regisseur vielleicht das neue Jahr anpacken. Alles auf Anfang. Irgendwie hat für mich der Jahreswechsel immer etwas Faszinierendes an sich. Natürlich hört nicht einfach alles auf, was im alten Jahr gelaufen ist. Natürlich wird nicht alles anders nur mit dem Übertritt ins neue Jahr. Und natürlich ist das neue Jahr auch nicht unabhängig von allem Vorangegangenen. Aber trotzdem: ein neuer Anfang.

Mit einem neuen Anfang sind viele neue Chancen und Möglichkeiten verbunden. Möchten Sie alles so machen im vergangenen Jahr? Haben Sie Pläne, Vorhaben, Träume oder Wünsche, die Sie im neuen Jahr angehen wollen? Gerade zu Neujahr werden viele neue Vorsätze gemacht, die schneller wieder über Bord geworfen sind, als sie gefasst wurden. Aber was passiert denn mit der Erfahrung aus dem Vergangenen? Jetzt doch einfach so weitermachen wie bisher?

„Ich bin bei euch“

Als Menschen sind wir immer der Zeit unterworfen. Wir können gar nicht anders, als in den Kategorien von Zeit und Raum zu denken. Und trotzdem durchbrechen wir beim Planen und Träumen diese Kategorien und gehen über sie hinaus. Wir greifen über uns hinaus und gehen damit auf Gott zu. Karl Rahner spricht hier in seiner Theologie bei diesem „Vorgriff“ als die Leistung des Menschen, die ihn mit Gott verbindet. Dort, wo der Mensch über sich hinausgeht, verbindet er sich mit Gott, der immer über Raum und Zeit steht.

Gerade am Beginn des neuen Jahres sind es also neue Chancen und Möglichkeiten, die im Vorplanen mit Gott angegangen werden können. Er sagt uns zu: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28, 20). Egal, was das neue Jahr auch bringt, er will mit dabei sein und es und uns begleiten. Mit ihm können auch neue Chancen und Möglichkeiten entstehen, indem der Glaube daran neue Hoffnung und Kraft schenkt. Und bei aller Unsicherheit, die so ein Neuanfang mit sich bringen kann, ist Gott es, der mit seinem Segen und Schutz uns begleiten und stärken will.

Diese Perspektive gibt auch der Psalm 91: „Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue.“ Vielleicht können mit diesem Vertrauen auch Zweifel am Gelingen abgelegt werden und so die gefassten Pläne angegangen und umgesetzt werden.

