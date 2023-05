In der Friesenheimer Friedenskirche (Leuschnerstraße 56) findet am Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten der „Initiative Friedenskirche hat Zukunft statt“. Auftreten wird die „Klilu Medical Brazz“-Band: Seit 13 Jahren wird am Klinikum Ludwigshafen fleißig geprobt für Auftritte im und um das Krankenhaus. „Klilu Medical Brazz“ ist ein typisches „Blech“-Ensemble mit Trompeten, Horn, Posaune, Tuba und rhythmischer Unterstützung durch eine Schlagzeugerin. Das Besondere ist der interdisziplinäre, medizinische Hintergrund der Musiker mit den Richtungen Unfallchirurgie, Dermatologie, Orthopädie, Innere Medizin, Chirurgie und Psychiatrie – von Uni bis in die Chefetage.

Breites Spektrum

Auch das musikalische Spektrum ist laut Ankündigung breit. Das „abwechslungsreiche Programm für die ganze Familie“ mit bekannten Hits reicht von A wie Abba goes Brass bis Z wie, nun ja, ... Yesterday von den Beatles. Ob Rock, Swing, Pop, Bigband-Sound oder sanftere Klänge mit bekannten Hits, eigenen Arrangements und Eigenkompositionen – es gibt alles außer Techno. „Möglichen Risiken und Nebenwirkungen widmet sich die unterhaltsame Moderation“, heißt es vorab. Die Gruppe war bereits 2014 und 2022 in der Friedenskirche zu hören. Der Eintritt ist – wie immer – frei. Alle Spenden sind zugunsten der Kulturkirche Friedenskirche.