Wegen Corona konnten wir Biber-Kinder nur wenig unternehmen. Deshalb haben wir uns gefreut, als Mama Nagute uns von einer Ausstellung im Ludwigshafener Stadtmuseum erzählt hat, die nur für Kinder ist.

Das Beste ist, es geht dabei um unsere Heimat: die Pfalz. Gezeigt werden Geschichte, Landschaft, Burgen, Städte und Dörfer, Tiere und Pflanzen der Pfalz. Ob wir Biber auch darin vorkommen? Ich kann ja mal Elwis fragen, so heißt das Ausstellungsmaskottchen: Elwis, der kleine Elwetritsch. Er nimmt Kinder ab sechs Jahren mit auf eine Entdeckungsreise durch ihre Heimat. Bleibt noch zu klären, was ein Elwetrisch ist? Ich habe Opa Nörgel gefragt. Der hat gelacht und gesagt: „Geh’ ins Museum und finde es selbst heraus.“ Falls Elwis über seine Herkunft schweigen sollte, würde Opa mit mir bei Vollmond mal in den Wald gehen und ein paar Elwetrische zeigen, meinte er.

Die Ausstellung läuft im Stadtmuseum im Rathaus vom 4. Juli bis 23. Dezember. Zur Eröffnung sind Museumsleiterin Regina Heilmann und Ausstellungsmacherin Petra Henke da. Bis 17 Uhr erklärt Elwis an diesem Tag alles über seine Artgenossen. Im Museum gelten die Corona-Regeln. Ich bin froh, wenn das Virus irgendwann verschwunden ist.