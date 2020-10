Die meisten Einrichtungen in der Stadt bleiben am Sonntag, 1. November, (Allerheiligen) geschlossen. Alternativen zum Spaziergang über den Friedhof gibt es aber nach Angaben der Verwaltung trotzdem. Der Wildpark in Rheingönheim ist am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Karl-Otto-Braun-Museum in Oppau, Edigheimer Straße 26, ist von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Geschlossen sind die Rudolf-Scharpf-Galerie, das Stadtmuseum, das Schillerhaus, das Stadtarchiv und das Ernst-Bloch-Zentrum.