Die mobile Corona-Teststation hat ihre Testphase abgeschlossen. Seit der Eröffnung Ende Juli kam sie in den Justizvollzugsanstalten Mannheim und Bruchsal zum Einsatz. Dort wurden 242 Mitarbeiter freiwillig auf das Virus getestet. Laut Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf waren alle Testergebnisse negativ. „Die mobile Corona-Teststation wird nun in den Regeleinsatzbetrieb starten und den Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten im Land die Möglichkeit geben, sich schnell und direkt vor Ort testen zu lassen.“