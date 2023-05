Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt ist endgültig Schluss. Das Finanzamt wird umgebaut, und die Gäste müssen ausziehen. Sieben Ausstellungen konnten die Künstlernachlässe Mannheim trotz pandemiebedingten Schließungen in ihrer Interimsgalerie in L 3 zeigen. Im „Schlusspunkt“ überschriebenen Finale dürfen jetzt alle vierzehn von den Künstlernachlässen betreuten Künstler mit (meist) einer Arbeit paradieren, in einer fein abgestimmten Auswahl, in der sich Vertrautes und Überraschendes abwechseln.

Wer zum Beispiel hätte gedacht, dass die als furchtlose Industriemalerin weithin geschätzte Elisabeth Bieneck-Roos in den 50er Jahren eine wie