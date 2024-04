Ob es in diesem Jahr ein Alkoholverbot im Bereich des Berliner Platzes geben wird, will die Stadtverwaltung nach Gesprächen mit der Polizei entscheiden. Voraussetzung für eine neue sogenannte Gefahrenabwehrverordnung sei die Kriminalitätsstatistik für diesen Bereich, sagte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses. Die Fraktion Grünes Forum und Piraten hatte nachgehakt, zog aber ihren Antrag für ein Alkoholverbot zurück, um abzuwarten, was die Gespräche zwischen Stadt und Polizei ergeben. Falls das Polizeipräsidium – wie stets in den vergangenen Jahren – ein Neuauflage des Alkoholverbots befürworten würde, müsste noch der Stadtrat einen entsprechenden Beschluss fassen. Die nächste Stadtratssitzung ist für den 29. April angesetzt.