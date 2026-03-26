Verbot von Alkohol auf dem Berliner Platz in Wochenendnächten: Der Ortsbeirat Süd ist mehrheitlich dafür. Ob die Stadt eine neue Verordnung erlässt, ist aber unklar.

Der Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt hat sich mehrheitlich für ein erneutes Alkoholverbot auf dem Berliner Platz zwischen 1. April und 30. September ausgesprochen. Die Verordnung, die auch das Mitführen von Glasflaschen untersagt, solle in den Nächten von Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag von 21 bis 7 Uhr gelten. Die Stadtverwaltung wurde aufgefordert, das Anliegen umzusetzen. Doch ob das Verbot tatsächlich kommt, ist fraglich: Denn es braucht dafür eine gewisse Anzahl an Straftaten im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. Doch wegen sinkender Fallzahlen sah die Stadtverwaltung für eine neue Gefahrenabwehrverordnung zuletzt keine Handhabe mehr.

„Ich bin der Meinung, ein Verbot wäre weiterhin hilfreich. Wenn es irgendwie geht, brauchen wir eine neue Verordnung“, unterstützte Ortsvorsteher Christoph Heller einen entsprechenden Antrag seiner Parteifreunde von der CDU. Mehrere Ortsbeiratsmitglieder anderer Fraktionen wiesen darauf hin, dass es für eine neue Verordnung auch eine rechtliche Grundlage anhand der Kriminalstatistik brauche, sonst sei die Forderung des Beirats zum Scheitern verurteilt und habe allenfalls einen symbolischen Charakter, meinten Matthias Jurczak (Grüne) und Beatrice Wiesner (SPD). Nach längerer Debatte sprachen sich schließlich neun Ortsbeiratsmitglieder für den Antrag aus, vier votierten dagegen.

Mehr Polizeipräsenz gefordert

Einstimmig beschlossen wurde die Aufforderung an Polizei und Kommunalen Vollzugsdienst, noch mehr für die Sicherheit im Bereich des Berliner Platzes zu tun. Anlass dafür waren zwei Vergewaltigungsversuche sowie mehrere Körperverletzungsdelikte, darunter eine versuchte Tötung. Ortsvorsteher Heller verwies auf den Drogenhandel vor Ort, der in der Hand von Kriminellen sei, gegen die nur durch ein hartes Vorgehen der Sicherheitskräfte etwas unternommen werden könne. Der Überwachungsdruck müsse langfristig weiter hoch gehalten werden. Auch Streetworker sollten mit Sozialarbeit auf die dortige Szene einwirken.