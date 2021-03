Die Fraktion Grünes Forum und Piraten will am Montag im Stadtrat die neue Gefahrenabwehrverordnung für den Berliner Platz nicht kommentarlos durchwinken, sondern fordert von der Stadtverwaltung konkrete Daten und Fakten zur Begründung des Alkoholverbots. Der Hauptausschuss hatte am 1. März der neuen Abwehrverordnung zugestimmt. Diese besagt, dass von April bis Ende Oktober am Berliner Platz in den Nächten an den Wochenenden sowie vor Feiertagen ein Alkoholverbot gilt. Hintergrund: Stadt und Polizei wollen so Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verhindern. In vielen Fällen werden Zwischenfälle auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückgeführt. Die Verordnungen gibt es seit 2008.

Nur Zahlen aus 2019

Dass die Fraktion Grünes Forum und Piraten nun Kritik übt, liegt daran, dass die Stadt für die neue Verordnung keine aktuellen Zahlen vorgelegt hat und sich auf die Daten von 2019 beruft. Heinz Zell betont: „Im Hauptausschuss wurde nicht nachvollziehbar dargelegt, auf welchen Fakten und Tatsachen die Notwendigkeit dieser Verordnung beruht.“ Sein Fraktionskollege Jens Brückner hatte sich im Ortsbeirat Süd ähnlich geäußert: „Insbesondere sieht unsere Fraktion jetzt keine Notwendigkeit, da die Großraumdiskothek Musikpark absehbar aufgrund der derzeit geltenden Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie nicht öffnen wird. Damit entfällt ein großer Teil der Laufkundschaft auf dem Berliner Platz, insbesondere zu später Stunde.“ Daher sehe die Fraktion zumindest bis zur Musikpark-Eröffnung „keine Notwendigkeit, hier in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht der freien Entfaltungsmöglichkeit einzugreifen“. Der Verweis auf die Zahlen von 2019 reiche nicht aus, um eine Gefahrenabwehrverordnung für 2021 zu begründen, sagt Brückner.