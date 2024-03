Ein 19-Jähriger hat am Dienstag gegen 20 Uhr in der Yorckstraße (Süd) vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Vor der Einmündung zur Mundenheimer Straße geriet der Wagen laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der Fahrer war leicht alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der 19-jährige Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten Polizeikräfte den Führerschein und das Auto des Mannes sicher. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.