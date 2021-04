Nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am frühen Mittwochmorgen einen 34-Jährigen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bat den KVD kurz vor 1 Uhr darum, die Wohnung der Lebensgefährtin in Oggersheim anzufahren, berichtet die Stadtverwaltung. Denn Einsatzkräfte hatten dem Mann wegen seines aggressiven Verhaltens bereits Handschellen angelegt. Die Frau gab an, dass der 34-jährige Alkohol getrunken habe und dann mit ihr in Streit geraten sei. Beim Eintreffen des KVD schrie der Mann und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Da er sich unkooperativ zeigte und gegen den Transport in die Klinik wehrte, mussten die Einsatzkräfte ihn durchs Treppenhaus zum Krankenwagen tragen. Da gemäß des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen unter anderem die Gesundheit des Mannes in erheblichem Maß gefährdet war, erfolgte seine stationäre Aufnahme im Krankenhaus.