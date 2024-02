Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Mittwoch in der Hohenzollernstraße (Friesenheim) ist der Fahrer eines VW-Sharan mit hoher Geschwindigkeit ungeachtet der Anhaltesignale der Polizei einfach an der Kontrollstelle vorbeigefahren. Laut Polizei nahmen die Kontrolleure umgehend die Verfolgung auf, die jedoch kurz darauf in der Sternstraße endete. Dort nämlich war der Sharan von der Fahrbahn abgekommen und in einem Gebüsch gelandet. Als die Polizisten an der Unfallstelle ankamen, war ein 23-Jähriger gerade aus dem Fahrzeug gestiegen und im Begriff, abzuhauen. Außer ihm waren noch ein 20- und ein 21-Jähriger in dem Wagen. Alle drei jungen Männer waren alkoholisiert und bestritten vehement, das Auto gefahren zu haben. Dieses wurde daraufhin sichergestellt und die drei Insassen zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Die Polizei versucht nun, den Führer des Fahrzeugs zu ermitteln und sucht in dem Zusammenhang nach weiteren möglichen Zeugen. Wer Hinweise dazu geben kann, wer den VW-Sharan zu der fraglichen Zeit gefahren hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222, E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de, zu wenden.