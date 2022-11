Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen betrunkenen Autofahrer in Friesenheim aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer Streife gegen 1 Uhr aufgefallen, weil er sehr langsam und in Schlangenlinien über die Sternstraße fuhr. Die Beamten stoppten ihn. Ein Kaugummi, das sich der 71-Jährige unmittelbar bei Beginn der Kontrolle in den Mund steckte, konnte den deutlichen Alkoholgeruch nicht mehr verbergen, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Nach einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheines konnte der Mann zu Fuß nach Hause gehen. Wann und ob er seinen Führerschein wiederbekommt, wird nun von der Staatsanwaltschaft geprüft.