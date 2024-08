Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat am Montagabend unter Alkoholeinfluss im Ludwigshafener Stadtteil Edigheim einen Unfall gebaut. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Wagen auf dem Wolfsgrubenweg und wollte nach links in die Wolfhartstraße abbiegen. Dabei sei er von der Straße abgekommen und mit einem geparkten Auto zusammengestoßen, das dadurch auf ein andere Auto geschoben wurde. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Die Polizei brachte ihn zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Sachschaden durch den Unfall schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei weist darauf hin, dass in solchen Fällen eine Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden kann. Die Führerscheinstelle wird außerdem die Eignung des Mannes zum Autofahren überprüfen.