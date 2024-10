Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die zu viel Alkohol getrunken hatten. Ein 55-Jähriger wurde in der Brunckstraße (Friesenheim) gestoppt, ein weiterer Fahrer in der Heinigstraße (Mitte). Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.