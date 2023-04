Alfred Kern, Ehrenpräsident der Chorgemeinschaft Mundenheim, feiert am 25. April seinen 90. Geburtstag. Der gebürtige Mundenheimer ist der Chorgemeinschaft zufolge weithin bekannt bei den Freunden der Chormusik, insbesondere bei den Mitgliedern vieler Gesangvereine im pfälzischen Sängerbund. Jede Auszeichnung oder Urkunde, die dieser Bund vergibt, hat Alfred Kern in seinen 72 Jahren Mitgliedschaft im MGV 1856 beziehungsweise in der heutigen Chorgemeinschaft erhalten.

Leistungsträger im Verein

Seit 1993 ist er Träger der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz in Anerkennung besonderer Verdienste in der ehrenamtlichen kulturellen Vereinsarbeit. Schon Ende der 1940er-Jahre entstand seine Liebe zur Musik und seine Freude am Singen. Ein Schulfreund brachte den 18-jährigen Alfred zum MGV Mundenheim, dem er seither mit großem Engagement treu geblieben ist. Schnell wurde er mit seiner kraftvoll-sonoren Stimme im Bass II, sehr oft auch als Solist, zu einem der Leistungsträger im Verein.

Bis 2019, 41 Jahre lang, war Alfred Kern Vorsitzender und Präsident des Vereins. Weit mehr als 200 Mitglieder hat er in dieser Zeit für den Verein geworben. Durch die gute Zusammenarbeit der Vorstände der beiden Mundenheimer Chöre MGV 1856 und MGV-Liederkranz entstand im Herbst 2019 die Chorgemeinschaft Mundenheim, zum Vorsitzenden wurde Franz Schollenberger gewählt. Alfred Kern kandidierte aus Altersgründen nicht mehr. Ihm wurde in Anerkennung seiner Verdienste der Titel „Präsident ehrenhalber“ verliehen.