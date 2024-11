Beinahe ungläubig vernahm der Ortsbeirat Maudach am Dienstagabend in seiner Sitzung die Nachrichten aus der Alfred-Delp-Schule. Hier hatte die SPD einen zügigen Abschluss der seit 2022 laufenden Sanierung von Turn- und Gymnastikhalle angemahnt. Nicht nur die Schule sei von der kompletten Schließung seit September betroffen. Auch die Auswirkung auf die Vereine sei fatal, erklärte SPD-Sprecher Walter Benz, der von massiven Mitgliederverlusten von Vereinen berichtete, die aktuell keinen Sportbetrieb durchführen können.

Von der Verwaltung kamen gute Neuigkeiten: Die Umkleideräume der Gymnastikhalle seien zu 75 Prozent fertig. Abhängig von der Witterung würden im Anschluss die Dachdeckerarbeiten begonnen und danach der Innenausbau beendet. Die Arbeiten in der großen Turnhalle sollen hingegen noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Nach der Grundreinigung in der kommenden Woche stehe die Turnhalle damit ab 18. November wieder für Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Die Sanierung der Gymnastikhalle sei wohl Ende November abgeschlossen, so die Verwaltung.