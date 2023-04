Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alex Molcan war einer der Shootingstars dieses Jahr im Welttennis. Er stürmte von den Niederungen bis auf Platz 31 der Weltrangliste. Am Wochenende feierte der 24 Jahre alte Slowake sein Debüt für den BASF TC Ludwigshafen in der Bundesliga – und gab so einiges preis von seinem Leben.

Neulinge sind häufig noch unbedarft. Sie sind noch nicht so abgebrüht wie die Etablierten. Sind (noch) offener, gesprächsbereiter, auch etwas redseliger.

Alex Molcan ist ein