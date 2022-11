Das Bistro „Alex“ am Berliner Platz öffnet nach einem Umbau wieder am Mittwoch. Die Betreiberkette hat nach eigenen Angaben 500.000 Euro in das Lokal in der Bismarckstraße investiert. Der Standort in Ludwigshafen sei neben Mainz der zweite deutsche Pilotbetrieb für ein neues Designkonzept der Kette. Das Lokal existiert seit 2001 und wurde zuletzt 2014 neu umgestaltet. Das neue Konzept heißt „Urban Living“ (englisch: städtisches Leben) und soll eine Mischung aus Café, Bar, Bistro und Restaurant mit Wohnzimmercharakter schaffen. Das neue Interieur soll das unterstreichen. Auch der Außenbereich wurde neu gestaltet und soll zum Verweilen einladen. „Wir sind super gespannt, wie die Gäste unser neues Alex in Ludwigshafen annehmen werden“, sagt Bernd Riegger, Geschäftsführer der Mitchells & Butlers Germany GmbH. Die Gruppe betreibt deutschlandweit 38 „Alex“-Lokale. Kommt das neue Konzept bei den Gästen gut an, soll es an allen Standorten umgesetzt werden. Die Firma zählt nach eigenen Angaben zu den drei umsatzstärksten Systemgastronomieunternehmen in Deutschland und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 73,8 Millionen Euro.