„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das Leben will.“ Bei der Verleihung des Albert-Schweitzer-Preises am Freitag zitiert Dekanin Barbara Kohlstruck das Motto des berühmten evangelischen Theologen Albert Schweitzer. Für ihr Engagement ausgezeichnet, wurde die 16-jährige Alessandra Contino.

In der Adolf-Diesterweg-Realschule plus pulsiert das Leben nicht nur bei der Zeugnisübergabe für die Neuntklässler. Bei so viel Leben, das leben will, gibt es auch immer mal Streit. Als Streitschlichterin half Alessandra Contino drei Jahre lang dabei, die Konflikte friedlich zu lösen. Für ihr Engagement erhielt sie die Auszeichnung des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen und des Religionspädagogischen Zentrums Speyer. Sie vergeben den Preis auf Vorschlag der Lehrkräfte religionsunabhängig an Schülerinnen und Schüler, die besonderes soziales Engagement gezeigt haben.

„Starke Wertschätzung für Streitende“

Weil das Dekanat während der Pandemie die Schulen mit einem Aufruf zur Bewerbung für den Albert-Schweitzer-Preis nicht noch zusätzlich belasten wollte, erhält in diesem Jahr nur eine Person die Auszeichnung. Und die dafür auserwählte 16-Jährige erfuhr erst am Montag davon – nachdem sie von Schulleiter Volker Knörr ihr Zeugnis entgegennahm.

Vorgeschlagen für den Albert-Schweitzer-Preis hatten Alessandra Contino, die zusätzlich auch den „Preis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ erhielt, Klassenlehrerin Ilona Lehnert und Sabina Marrix, die Leiterin der Streitschlichter AG.

Mit ihrer ruhigen, aufmerksamen Art, ihrem selbstständigen und verantwortungsvollen Handeln sowie der starken Wertschätzung, die sie den Streitenden durch aktives Zuhören entgegenbringe, begründete Dekanin Barbara Kohlstruck in ihrer Rede die Auszeichnung der 16-Jährigen. -Nach Deutschland kam Alessandra vor fünf Jahren aus Catania auf Sizilien. Die bald 17-Jährige hat einen Hauptschulabschluss mit der Note 2,0 hingelegt und bereits einen Ausbildungsplatz in der Tasche: In der Praxis Dörte Hangg in Oggersheim will sie eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten absolvieren.