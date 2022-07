Sie sind keine Freunde von großen Worten, sie packen einfach an. Hamza Kammoun und Jovan Subotic, beide 17, helfen in ihren Klassen ganz selbstverständlich Mitschülern mit Handicap. Dafür erhielten sie am Freitag den Albert-Schweitzer-Preis 2022.

Die religionsunabhängige Auszeichnung verleihen das Protestantische Dekanat Ludwigshafen und das Religionspädagogische Zentrum der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Lehrer dürfen Schüler vorschlagen, die sich im besonderen Maße sozial engagieren. Zur Preisverleihung im Lutherturm begleiten Hamzas Klassenlehrerin Yvonne Knaus von der Realschule plus am Ebertpark und Mirko Lombardo von Karolina-Burger-Realschule plus, der Jovans Klassenleiter ist, ihre Schüler. Die Auszeichnung übergab Rainer Huy vom Religionspädagogischen Zentrum. Dekan Paul Metzger war verhindert.

„Ich trage seine Tasche, bringe ihn zur Haltestelle“, schildert Hamza bescheiden, was er für seinen Mitschüler tut. „Er sieht, wo er gebraucht wird, nimmt seiner Lehrerin den Besen aus der Hand. Bei der Schulhof-Umgestaltung hat er ungefragt die Steine geschleppt“, rückt Lehrerin Knaus sein Handeln ins rechte Licht. „Das hatte ich schon vergessen“, meint Hamza. 2016 ist er mit seinen Eltern und drei Geschwistern aus Syrien geflüchtet. „Meine Hilfsbereitschaft kommt von meinen Eltern. Die sind vorbildlich, respektvoll und höflich“, sagt er über Mutter und Vater. Beide haben in Deutschland bereits Arbeit gefunden.

Nach einem Praktikum im Altenheim wollte die Leitung Hamza sofort einen Ausbildungsplatz anbieten. Doch er hat das Zeug zum Abitur. Wenn er nächste Woche die Klasse 10.S1 abgeschlossen hat, die zum Besuch einer weiterführenden Schule berechtigt, will er am beruflichen Gymnasium der Berufsbildenden Schule Technik 1 in die Oberstufe eintreten.

Blindes Verständnis

Eine Lehrstelle als Metallbauer wünscht sich Jovan. Er besucht die Klasse B 9b und hat auch drei Geschwister. Seine Eltern kommen aus Serbien und der Türkei und arbeiten schon lange in Deutschland. „Wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich eben. Ich kenne ihn schon lange, wir sind befreundet“, erzählt er über seinen Mitschüler, der wegen einer degenerativen Erkrankung mittlerweile im Rollstuhl sitzt. Jovan öffnet seinem Freund die Türen, holt, was er braucht, bringt ihn dahin, wo er hinwill, oft ohne dass er etwas sagen muss, erzählt Lehrer Lombardo. „Es gibt genug Menschen, die nach unten treten. Ich bewundere, dass Jovan so selbstverständlich hilft“, meint Lombardo.

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“. Bei der Verleihung des Preises zitiert Huy das Motto von Albert Schweitzer. Jovan hat noch nie von dem Arzt und evangelischen Theologen gehört, Hamza hat ihn immerhin gegoogelt. Aufmerksam hören sie zu, als Huy von Schweitzers Leben und Arbeiten erzählt. Auf dem Weg zur Schule hatte er oft geweint, er hatte mit dem Lesen- und Schreiben-Lernen Probleme. Später machte Schweitzer jedoch gleich in drei Fächern seinen Doktor, in Theologie, Medizin und Philosophie. Zudem war er ein guter Musiker.

Preisverleihung seit 26 Jahren

Als Schweitzers größte Leistung gilt der Aufbau eines Krankenhauses im afrikanischen Dschungel. In Lambaréné im heutigen Gabun finden Menschen kostenlos medizinische Hilfe. 1954 erhielt Schweitzer den Friedensnobelpreis. Fast eine Million Euro bekommt man heute mit der Verleihung der wichtigen Auszeichnung, die es seit 1901 gibt.

Einen Einkaufsgutschein in der Rheingalerie für immerhin 25 Euro gab es für Hamza und Jovan bei der Verleihung des Albert-Schweitzer-Preises, den die Protestantische Landeskirche seit 26 Jahren verleiht. Was Hamza und Jovan dafür kaufen wollen, wissen sie noch nicht. Hoffentlich kaufen sie etwas für sich selbst, meinen die Lehrer.