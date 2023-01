Bei der künftigen Produktion von Strom und Wärme gibt es viele Unwägbarkeiten. Fest steht, dass das Kohle-Zeitalter ausläuft. Doch was könnte in Mannheim und der Region eine Alternative sein? Futuristisch anmutende Fahrzeuge geben einen ersten Vorgeschmack. Was dahinter steckt, lesen Sie hier.

Trotz massiver Sparvorgaben durch die Kommunalaufsicht ADD wird es bei der Ludwigshafener Stadtverwaltung keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und Stefan Limburg, Vorsitzender des Personalrats der Stadtverwaltung, haben eine entsprechende Dienstvereinbarung unterzeichnet. Mehr dazu hier.

Im Jahr 2021 wagte Alice Demessier mit dem Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbetrieb „Hajok Wasser + Wärme GmbH“ den Sprung in die Selbstständigkeit. Seitdem geht es steil bergauf. Im vergangenen Jahr gewann die 33-Jährige aus Ludwigshafen den erstmals ausgeschriebenen „Unternehmerinnenpreis Rheinland-Pfalz“ für Jungunternehmerinnen. Hier erfahren Sie, warum.

Einer arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in Mannheim, der andere bei der Deutschen Flugsicherung im Tower am Frankfurter Flughafen: Seit Jahresbeginn führen Florian Graf und Sven Raubenheimer in ihrer Freizeit die Freiwillige Feuerwehr in Neuhofen. Wie sie die Truppe fit für die Zukunft machen und was sie im Einsatzalltag erleben, lesen Sie hier.

Die Stadt Speyer schlägt Alarm: Engpässe im Rettungsdienst könnten zur Gefahr werden. 2022 seien teilweise am Brezel- und Altstadtfest zu wenige Rettungsfahrzeuge vor Ort gewesen. Wie die Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH des Roten Kreuzes die Lage einschätzt und welche Forderung die Stadt nun erhebt, lesen Sie hier.

Die kalte Jahreszeit ist nicht nur kulinarischer Höhepunkt für deftige Eintöpfe und Suppen, sondern auch für schwere, cremige und aromatische Käsesorten. Am Wochenmarkt-Stand von Käse Wissmann auf dem Rathausplatz ist jetzt Hochsaison für Winterkäse. Hier können Sie reinschnuppern.