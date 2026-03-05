Unterricht im Freien, Rechnen in Ecken, Trampolin fürs Einmaleins: Neue Impulse sollen Lernen und Bewegung verbinden. Denn die meisten Jugendlichen sitzen viel zu viel.

In Schulen wird gelernt, gerechnet und geistig gearbeitet, körperliche Aktivität kommt jedoch immer häufiger zu kurz. Ob im Unterricht oder in den Pausen: Einen Großteil des Tages verbringen Schülerinnen und Schüler sitzend. Um das zu ändern und Bildung in Bewegung zu bringen, stellt die Dietmar-Hopp-Stiftung in den kommenden Jahren Schulen der Metropolregion Rhein-Neckar einen Fördertopf in Höhe von 30 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Zahlen sind alarmierend: „Mit Blick auf Elf- bis 15-Jährige empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Bewegung von mindestens 60 Minuten täglich“, sagt Professor Jens Buksch von der kooperierenden Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Die Realität liefert er bei einer Pressekonferenz am Ludwig-Frank-Gymnasium in Mannheim gleich mit: „Nur zehn Prozent der Mädchen und 20 Prozent der Jungs erreichen dieses Ziel laut unseren Studien. Und das nicht erst seit jetzt so, sondern schon seit 20 Jahren“, berichtet er.

Ganztagsangebote an Schulen: Kinder haben weniger Freiräume

Gerade an Schulen lasse sich die „Aktivitätszeit“ erhöhen. Mit der Ausdehnung zu Ganztagsschulen verbringen Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in den Bildungseinrichtungen. „Vielleicht gehen sie noch zweimal die Woche zum Sportverein, aber die Freiräume für Kinder sind kleiner geworden, und so auch ihr Bewegungsspielraum. 70 Prozent ihrer Wachzeit verbringen sie sitzend, und den Großteil davon in der Schule“, rechnet Buksch vor.

Zur Sache

Die Dietmar-Hopp-Stiftung existiert seit 1995. In 30 Jahren wurden insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Fördergeldern zugesagt. Das sind 25.000 Euro pro Tag. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Medizin, Sport, Bildung und Soziales. Bewegung ist dabei ein verbindendes Element, das alle vier Kernbereiche durchzieht. Ausdruck findet das vor allem in den 19 Alla-Hopp-Anlagen als generationenübergreifenden Bewegungsparks. Weitere Infos unter www.dietmar-hopp-stiftung.de.

„Da müssen wir rein!“, sagt Stiftungsreferentin Uta Mielisch entschlossen. Die Daten und Fakten seien bekannt, die Umsetzung sei jedoch oft das Problem. „Wir wollen Schulen dabei unterstützen, sich in Bewegung zu setzen und Anreize für Veränderungen schaffen“, betont sie. Außengelände könnten etwa „bewegungsfreundlicher“ umgestaltet werden, das Angebot über die „immer noch sehr beliebte“ Tischtennisplatte hinausgehen. Schulhöfe sollten zudem über die Unterrichtszeit hinaus genutzt werden. „Sie müssten sich als Sozialräume öffnen, und auch am Nachmittag oder am Wochenende der Allgemeinheit zur Verfügung stehen“, nennt sie einen Ansatz- und Anreizpunkt.

Nicht nur der Kopf, auch der Körper soll aktiviert werden

In Meckesheim ist man bereits glücklich. In der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis wurde ein Hopp’sches Pilotprojekt an der Karl-Bühler-Schule verwirklicht. In einem Clip schlendern die Kids über den alten Pausenhof. Mit fast knietiefen Pfützen, verschlissenem Basketballkorb und einer Tischtennisplatte, die nur noch zur Hälfte vorhanden ist. Wer hat da schon Spaß am Pausensport? Nun aber rennen, hüpfen und springen sie über einen nigelnagelneue Anlage.

Doch auch im Lehrplan sollen Gewohnheiten und Normen durchbrochen werden. Nicht nur der Kopf, sondern auch die Körper der Schüler im Unterricht aktiviert werden. Dadurch könne laut Buksch die kognitive und mentale Lernleistung verbessert werden: Schüler seien konzentrierter, wacher und weniger abgelenkt. „Es gibt oft noch wenig Know-how bei Lehrkräften, wie man das nutzen kann“, sagt Mielisch. Dabei müssten nicht gleich aerodynamische Standräder die Stühle ersetzen. Schon jetzt gibt es Unterrichtseinheiten im Freien, spielerische Lern-Elemente vom altbekannten Eckenrechnen bis zum Einmaleins auf dem Trampolin. „Es liegt eigentlich im Naturell der Kinder, dass sie springen, hüpfen, sich voll auspowern. Wir schaffen es, dass sie zu Sitzberufen verdammt werden“, sagt Theresa Schopper, Kultus-, Jugend- und Sportministerin in Baden-Württemberg, selbstkritisch.

Interessierte Schulen können sich für Förderung bewerben

Lehrkräfte will die Stiftung dazu animieren, Unterricht neu zu denken und mehr Bewegung zu integrieren. Sportvereine könnten noch stärker mit Schulen kooperieren, und Bildungseinrichtungen sollten sich stärker austauschen, um gute Ideen zu teilen. Das alles erhofft man sich vom Motto „Bildung durch Bewegung“. „Viele Stiftungen investieren in MINT-Fächer oder Leseförderprojekte. Wir wollten unserer DNA, der Bewegung treu bleiben“, sagt Stiftungsleiterin Heike Bauer.

Interessierte Schulen aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar können sich ab sofort mit ihren Ideen bewerben. Die Stiftung will auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen urbanen und ländlichen Standorten achten und nicht nur bereits weit entwickelte Schulen fördern. Einige Zusagen und Gespräche gibt es bereits, die konkreten Umsetzungen können allerdings ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen. Und es zeigt sich: Bewegungsmangel liegt in digitalen Zeiten nicht nur am Smartphone.