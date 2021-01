Eine Supermarkt-Alarmanlage hat am Freitagabend Einbrecher vertrieben. Wie die Polizei mitteilt, wurde wegen des Alarms eine Streife gegen 23 Uhr zu einem Supermarkt in der Hagellochstraße in Friesenheim geschickt. Die Polizisten entdeckten am Gebäude auch frische Aufbruchspuren. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 0621/963-2222.