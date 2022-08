Eine Spinne hat in einem Supermarkt in Mannheim-Waldhof für Aufregung gesorgt. Am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr entdeckten laut Polizei Mitarbeiter das Tier in einer Bananenkiste. Da der Verdacht bestand, dass es sich um eine giftige Art handeln könnte, wurde die Obst- und Gemüseabteilung vorübergehend gesperrt. Beamte der Tierrettung gaben schließlich Entwarnung: Bei dem Tier handelte es sich laut Polizei um eine Kräuseljagdspinne. Wann und wie sie in die Obstkiste geriet, sei nicht bekannt, hieß es. Da es sich bei dem ungebetenen Eindringling um ein heimisches Tier handelt, wurde es in einem Gebüsch freigelassen. Nach 45 Minuten konnte der gesperrte Bereich wieder geöffnet werden.