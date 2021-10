Ein Monitor am Berliner Platz in Ludwigshafen zeigt seit Donnerstag in Echtzeit Informationen zum ÖPNV-Angebot und der aktuellen Verkehrssituation in der Stadt an. Die 45.000 Euro teure Stele gehört zu einem neuen Verkehrsleitsystem, mit dem die Stadt Autofahrer zum Umstieg auf den Nahverkehr bewegen will. Drei weitere Stelen werden noch im Hauptbahnhof, am BASF-Tor 7 und auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie installiert. Der Unterschied zu bereits existierenden Monitoren ist, dass hier die Abfahrtszeiten sämtlicher ÖPNV-Angebote in einem bestimmten Umkreis angezeigt werden. Außerdem erhalten Nutzer über eine Lagekarte Informationen zu Angeboten wie beispielsweise Fahrradleihstationen. Ergänzt wird das Verkehrsinfosystem im kommenden Jahr mit Handy-Apps, die dem Benutzer den schnellsten Weg zu seinem Ziel anhand der aktuellen Verkehrslage zeigen sollen. Angezeigt werden auch die Kosten und die Umweltbelastung einer Fahrt. Das Projekt hat mehrere Ziele: So soll der Schadstoffausstoß durch den Autoverkehr langfristig reduziert werden. Außerdem sollen Pendler während der in den kommenden Jahren anstehenden Hochstraßenbauprojekte auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.