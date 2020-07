Es wird aktuell keine Schaustellerangebote in der Innenstadt geben. Das ist ein Ergebnis von Beratungen zwischen der Marketinggesellschaft Lukom und dem Schaustellerverband Pfälzer Bund. Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen der jeweiligen Bekämpfungsverordnung des Landes würden von der Lukom mit großer Besorgnis aufgenommen. „Die gültigen Hygieneauflagen machen den Betrieb von Schaustellerangeboten in Ludwigshafen nicht nur schwer umsetzbar, sondern ermöglichen vor allem kaum einen wirtschaftlichen Betrieb von Schausteller-Veranstaltungen“, urteilt Thomas Herzberger, Vorsitzender des Schaustellerverbands Pfälzer Bund Ludwigshafen. Die Situation werde regelmäßig anhand aktueller Vorgaben der Corona-Verordnungen neu überprüft.

Konkurrenzsituation zu Gastronomie vermeiden

Auch die Gastronomen vor Ort hätten mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, weshalb eine zusätzliche Konkurrenzsituation durch Schausteller vermieden werden soll. Zudem verweist die Lukom darauf, dass der als Vorbild genannte mobile Freizeitpark in Mainz in Ludwigshafen nicht zustande komme, denn: „Es mangelt an der Beteiligung der Schausteller.“