Im Stadtgebiet gibt es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts aktuell 6124 Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1002,0. Das Klinikum Ludwigshafen versorgt momentan 40 Patienten mit Covid-Infektionen, fünf davon liegen auf einer Intensivstation.

Das schöne Wetter und die warmen Temperaturen der vergangenen Tage haben nicht zu einem Rückgang der Corona-Zahlen in der Stadt geführt. Im Vergleich zur Vorwoche sind in Ludwigshafen knapp 1800 Neuinfektionen hinzugekommen. Die Virus-Ausbreitung beschleunigte sich laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, im Gegenteil“, warnte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag.

In Ludwigshafen ist laut Lautuntersuchungsamt die Altersgruppe zwischen 20 und 60 Jahre mit einer Inzidenz von 1119,1 am stärksten betroffen. Waren in den vergangenen Monaten die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen besonders stark betroffen, hat sich der Inzidenzwert mit 1116,8 nahezu angeglichen. Ein deutlicher Unterschied ist bei der Altersgruppe über 60 zu beobachten: Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 626, das entspricht lediglich der Hälfte (52 Prozent) der Infizierten in den anderen Altersgruppen. Eine mögliche Erklärung: Die meisten älteren Menschen sind geboostert. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Ludwigshafen 41.833 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 32.157 Menschen. Hier liegt die aktuelle Inzidenz bei 1105,6.