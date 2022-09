Kleine Ursache, große Wirkung: Wegen einer hartnäckigen Verstopfung im Abwasserrohr muss die Straße „Am Schlosskanal“ in Oggersheim bis zu zwei Wochen lang gesperrt werden. Am Dienstag hat eine Spezialfirma damit begonnen, die exakte Stelle zu lokalisieren und arbeitet sich dafür in der Kanalisation Stück für Stück vor. Die Verstopfung war am Freitagabend an einer Kanalanschlussleitung im Straßenabschnitt zwischen der Rheinecke und der Prälat-Caire-Straße entdeckt worden Das Abwasser floss dort nicht mehr von dem Hauptkanal ab. Einer zunächst von Anwohnern bestellten Firma gelang der Durchbruch nicht. Auch eine Kanalspülung des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen am Montag konnte die Verstopfung nicht lösen. Nun sind Spezialisten hinzugezogen worden. Diese haben am Dienstag damit begonnen, die Straße vor dem Haus auf einer Fläche von circa 1,50 mal zwei Metern aufzugraben, um zu dem Pfropfen vorzudringen und den Schaden zwischen der Hausanschlussleitung und dem öffentlichen Kanal zu beheben. Wie lange dieser Vorstoß dauern wird, konnte eine Sprecherin auf Anfrage nicht abschätzen. Er könnte sich aber über Tage hinziehen. Verkehrsteilnehmer bat sie, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen, Anwohner bat sie um Verständnis für die Einschränkungen.