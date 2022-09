Kurz nach 11 Uhr haben sich am Mittwoch laut Polizei auf dem Gelände einer Spezialfirma für Tankwagenreinigungen in der Oppauer Straße (Edigheim) drei Mitarbeiter im Alter von 34, 53 und 55 Jahren verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei Reinigungsarbeiten in einem Raum zu einer chemischen Reaktion von Salzsäure. Durch die Produktreaktion habe es einen „Gefäßzerknall“ gegeben, bei dem Salzsäure innerhalb einer Halle austrat.

Die drei Verletzten klagten über Atemwegsreizungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden älteren Mitarbeiter wurden stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Tatort konnte wegen der Verunreinigung durch die Salzsäure von den Kräften der Kriminalpolizei bislang noch nicht betreten werden. Der Sachschaden bei dem Gefahrstoffaustritt beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Produkt durch Fachfirma entsorgt

Während des gesamten Einsatzes sei die Einsatzstelle sowie das umliegende Wohngebiet mit einem Messfahrzeug der Feuerwehr Ludwigshafen und einem Messfahrzeug der Feuerwehr Frankenthal überwacht worden. Es seien dabei keine erhöhten Werte außerhalb des Betriebsgeländes festgestellt worden. Vorsorglich seien die direkt angrenzenden Firmen und Bewohner über die Einsatzlage informiert worden. Für diese habe zu keiner Zeit eine Gefährdung bestanden, so die Polizei.

Das Produkt sei durch die BASF-Werkfeuerwehr in spezielle Behälter umgefüllt und durch eine Fachfirma entsorgt worden. Die zuständigen Behörden seien verständigt worden und vor Ort gewesen.

Im Einsatz waren nach weiteren Angaben die Feuerwehr Ludwigshafen mit 14 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, der Notarzt, die Sanitätsbereitschaft, der Katastrophenschutz und die Polizei. Ferner waren die BASF-Werkfeuerwehr mit vier Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften sowie Vertreter der Umwelt- und Aufsichtsbehörden vor Ort.