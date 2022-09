In der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Oggersheim (Kapellengasse) hat es laut Polizei am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Das Feuer bemerkten Zeugen gegen 11 Uhr. In einem Gebetsraum gab es eine starke Rauchentwicklung. Durch das beherzte Eingreifen gelang es dem 57-jährigen Pfarrer, die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen und einen noch größeren Schaden zu verhindern. Es brannten große Teile des Altars, der gesamte Kirchenkörper wurde verraucht.

Dachhaut muss geöffnet werden

Die Intensität des Brandes war nach Polizeiangaben so stark, dass etliche Anbauteile entfernt, mehrere Glutnester gelöscht und größere Sicherungsmaßnahmen getroffen werden mussten. So waren weitere Öffnungen der Dauchhaut notwendig. Von der Feuerwehr wurde der Brand letztlich gelöscht. Mit Unterstützung der Kirchenvertreter wurden wertvolle und historische Objekte und Statuen gerettet und in anderen Gebäuden verstaut. Zur weiteren Beobachtung des historischen Gebäudes wurde eine Brandsicherheitswache vor Ort eingerichtet.

Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurde der Geistliche stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bisher hätten sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben.