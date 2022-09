Zu einem Großeinsatz ausrücken mussten gleich mehrere Feuerwehreinheiten am Montag gegen 9.45 Uhr wegen eines Brands eines zweistöckigen Bürogebäudes in der Pasadenaallee (Mitte). Als die Einsatzkräfte eintrafen, loderten Flammen aus dem Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes des Unternehmens Palatin-Bus. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Das sich rasch auf das Dach ausbreitende Feuer wurde laut Polizei durch den Einsatz von mehreren Drehleitern unter Kontrolle gebracht. Die umfangreichen Nachlöscharbeiten gestalten sich weiter schwierig und dauern noch an. Vor Ort sind 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 13 Fahrzeugen, Rettungsdienst und Notarzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, die Ursache für das Feuer ist noch unklar.