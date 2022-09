Zu einem Großeinsatz sind am Montag gegen 9.30 Uhr mehrere Feuerwehren wegen eines Brands in einem zweistöckigen Bürogebäude in der Pasadenaallee (Mitte) ausgerückt. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl und zwei Zimmer im Obergeschoss des leerstehenden Hauses des Unternehmens Palatina-Bus über. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Das sich rasch ausbreitende Feuer wurde laut Polizei durch den Einsatz von Drehleitern unter Kontrolle gebracht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis nachmittags. Geschätzter Sachschaden: 50.000 Euro. Vor Ort waren 28 Wehrleute in 13 Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.