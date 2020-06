Schrecksekunde am Donnerstagnachmittag in Rheingönheim: Auf einem Recyclinghof in der Erbachstraße hatte ein Berg von Schrottautos sowie entsprechendes Zubehör Feuer gefangen. Die Berufsfeuerwehr löste zunächst aus Sicherheitsgründen die Warn-Apps Katwarn und Nina aus, weil die Lage zu Beginn etwas unübersichtlich war, denn es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wurde gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Doch schon kurze Zeit später wurde wieder Entwarnung gegeben, weil die Einsatztruppe nach dem Eintreffen vor Ort die Situation relativ schnell im Griff hatte.

Kurz nach 17 Uhr war der Brand gelöscht

Alarmiert wurde die Feuerwehr um 15.25 Uhr, kurz nach 17 Uhr meldete die Einsatzleitstelle: Brand gelöscht. 18 Feuerwehrwagen und 46 Mann der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim und der Freiwilligen Feuerwehr Oppau waren in dem Verwertungsbetrieb im Einsatz, zusätzlich der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, die Polizei, die Kriminalpolizei und der Kommunale Vollzugsdienst. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Die Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.