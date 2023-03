Jahrelang hat die Abteilung Seniorenförderung jeden Sommer die Naherholung „Urlaub ohne Kofferpacken“ im Landschulheim in Ramsen organisiert. Während der Pandemie war dies nicht mehr möglich. Auch in 2023 wird es dieses Angebot in der bisherigen Form nicht geben. Statt dessen sind Aktionswochen für ältere Menschen geplant.

Während ältere Menschen beim „Urlaub ohne Kofferpacken“ mit dem Bus morgens abgeholt, nach Ramsen gefahren und abends wieder nach Hause gebracht wurden (und das zwei Wochen lang), finden die Aktionswochen in Ludwigshafen statt. „Ziel ist es, älteren Menschen die Gelegenheit zu geben, auch ohne Urlaub in der näheren Umgebung oder in der Ferne, die eigenen vier Wände zu verlassen und Geselligkeit sowie ein organisiertes Programm zu genießen“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). „Die aktuelle Haushaltslage mit der verspäteten Verabschiedung des Haushalts im Stadtrat ließ eine sichere Planung für die Seniorennaherholung nicht zu. Einfach für 2023 absagen wollten wir die Naherholung aber auch nicht. Für uns ist die Situation deshalb die Gelegenheit, kreativ zu werden und Neues auszuprobieren. Ich hoffe, dass die Aktionswochen auf eine gute Resonanz bei der Zielgruppe stoßen werden“, fügt Steeg hinzu.

Start in Mundenheim

Die erste Aktionswoche läuft vom 24. bis 28. Juli in Mundenheim, die zweite vom 31. Juli bis 4. August in Oggersheim, jeweils von 9.30 bis 17 Uhr. Treff- und Ausgangspunkt sind dabei die Seniorentreffs, also das Café Klatsch in Mundenheim und das Vital-Zentrum in Oggersheim. Beide Einrichtungen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Organisiert wird ein buntes Programm aus Gymnastik, Bingo, Spielen, Gedächtnistraining und weiteren Angeboten. Außerdem können jeweils zwei Ausflüge – einer davon zur Bundesgartenschau nach Mannheim – dazugebucht werden. Der Wochenpreis beträgt, je nach Einkommen, 40 oder 70 Euro. Darin enthalten ist das Programm vor Ort, ein tägliches Mittagessen und dreimal Kaffee und Kuchen.

Grillfest zum Abschluss

Zum Abschluss jeder Woche ist ein Grillfest mit Musik geplant, auch das ist laut Verwaltung im Preis enthalten. Anmeldungen sind ab Montag, 3. April, möglich: bei der Seniorenförderung der Stadtverwaltung, Walzmühlstraße 65, zweiter Stock (montags und dienstags von 8 bis 14 Uhr). Am Mittwoch, 5. April, und am Mittwoch, 12. April, 13 bis 15 Uhr, gibt es auch die Möglichkeit, sich im Vital-Zentrum in Oggersheim, Raiffeisenstraße 24, anzumelden. Am Donnerstag, 6. April, und Donnerstag, 13. April, 13 bis 15 Uhr, kann man sich in Mundenheim im Café Klatsch, Wegelnburgstraße 59, anmelden. Sofern vorhanden, sollten zur Anmeldung ein Bescheid über Sozialhilfebezug und der Schwerbehindertenausweis mitgebracht werden. Falls keine Nachweise vorgelegt werden, werde der höhere Preis für die Teilnahme an der Aktionswoche berechnet.

Noch Fragen?

Weitere Infos gibt es bei Stefanie Weintz von der Seniorenförderung, Telefon 0621 504-2739.